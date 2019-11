«Es ist die grösste Krise seit Dianas Tod. Denn in der heutigen Zeit gehört das Engagement in Wohltätigkeitsorganisationen zu den wenigen bedeutenden Aufgaben, die die britische Monarchie ausübt. Doch für viele Organisationen war Prinz Andrew plötzlich keine Hilfe mehr, sondern ein Problem. Deshalb ist der Skandal für die Monarchie über die negativen Zeitungsschlagzeilen hinaus eine echte Krise. Und genau darum hat das Königshaus wohl erstmals in der Geschichte zu so einem drastischen Schritt gegriffen.»

Prinz Andrew war bei über 200 Wohltätigkeitsorganisationen Schirmherr oder anderweitig involviert. Für viele Wohltätigkeitsorganisationen ist das Engagement der Mitglieder des britischen Könighauses sehr wichtig. Auf diese Weise erhöhen sich ihre Chancen auf mehr Medienpräsenz und folglich auch auf Spendeneinnahmen. Das misslungene BBC-Interview und der zunehmende Druck der Sponsoren liessen dem Royal aber kaum eine andere Wahl als der Rückzug von den öffentlichen Ämtern.