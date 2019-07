Videospiel-Event in New York

Der 16-jährige Kyle Giersdorf ist der erste Einzelweltmeister im Videospiel Fortnite.

Als Spieler mit dem Namen Bugha hatte sich Giersdorf in sechs Spielen durchgesetzt und holte sich damit ein Preisgeld von drei Millionen US-Dollar.

Am Samstag hatten die Spieler Nyhrox und Aqua das Turnier als Duo gewonnen und jeweils eine Siegprämie von 1.5 Millionen Dollar erzielt.

«Das ist wahnsinnig», sagte der frischgebackene Millionär. Der Spiele-Entwickler Epic Games liess sich die erste Weltmeisterschaft des Shooter-Spiels 100 Millionen Dollar kosten. Das Turnier wurde im New Yorker Arthur-Ashe-Stadion ausgetragen, in dem jedes Jahr das Tennisturnier US Open stattfindet.

Bei Fortnite werden die Spieler auf einer Insel ausgesetzt und müssen sich Waffen sowie andere Ressourcen zusammensuchen. Zudem müssen sie gegnerische Spieler eliminieren. Weltweit spielen rund 250 Millionen Menschen das Videospiel.