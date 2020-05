Der Schweizer Vogelschutz «Birdlife» bietet für die kommenden Tage einen willkommenen Ausgleich zum Zuhausesitzen: Gartenvögel zählen.

Die jährlich stattfindende Aktion «Stunde der Gartenvögel» soll zeigen, wie sich die Artenzusammensetzung im Laufe der Jahre verändert.

Vögel kennen momentan kein Social Distancing. Sie balzen ganz ungeniert und bauen ihre Nester. «Birdlife» möchte wissen, welche Arten in diesem Frühling am häufigsten zu sehen sind. Die Bevölkerung soll dafür bei der Zählung mithelfen.

Jeder kann mitmachen

Dazu sollen die Teilnehmenden bis am Sonntag eine Stunde lang Vögel zählen, entweder vom Balkon aus, im Garten oder in einem Park. Auch Vögel, die nur gehört werden, sollen gemäss einer «Birdlife»-Mitteilung, Link öffnet in einem neuen Fenster gemeldet werden.

Vorkenntnisse sind für die Zählaktion nicht notwendig. Auf der Website der «Gartenvögel»-Aktion sind viele Vogelportraits aufgeschaltet. Die eingegangenen Daten aus den Schweizer Gärten und Parks werden anschliessend ausgewertet.