In der Schweiz werden Schiesskeller immer beliebter. Auch auf Social Media kursieren vermehrt Bilder und Videos, auf welchen Menschen mit Waffen posieren. Was fasziniert sie am Schiessen?

Bis zu drei Millionen Waffen befinden sich schätzungsweise in Schweizer Privathaushalten. Damit liegt die Schweiz weltweit auf Rang 16, was die Anzahl Schusswaffen pro Kopf angeht. Zwei davon besitzt die 29-jährige Sabrina Schärer, welche in den Waffen und im Schiessen ihre grosse Leidenschaft entdeckt hat. Für Sabrina ist Schiessen nichts Spezielles - sie sagt: «Es ist wie jedes andere Hobby, man ist glücklich, es macht einem Spass und man will es wieder machen.»

Legende: Sabrina Schärer auf der Shooting Range in Spreitenbach – für sie ein ganz normales Hobby. SRF

Sie besucht regelmässig Schiesskeller und findet ihr Hobby trotz scharfer Munition keinesfalls gefährlich: «Die Waffen können ja nicht selbst laufen und werden plötzlich böse.»

Breites Interesse

Martin Eerhard, Betreiber mehrerer Schiesskeller, bestätigt den Schiess-Boom auf Shooting Ranges. Eerhard spricht von einem enormen Interesse: er verzeichnet bis zu 500 Neuanmeldungen pro Monat. Die Besucher kämen aus allen Gesellschaftsschichten, «vom Bauarbeiter bis zum Staatsanwalt.»

Legende: Martin Eerhard im Waffen-Laden der Shooting Range – er verzeichnet über 500 Neuanmeldungen pro Monat. SRF

Auch Sabrina schiesst bei Martin Eerhard auf der Shooting Range. Für sie ist die Wucht und der Lärm im Schiesskeller kein Problem – im Gegenteil, sie sagt: «Genau das macht mir Spass.»

Waffen bleiben beliebt Box aufklappen Box zuklappen Auch die grundsätzliche Nachfrage nach Waffen bleibt in der Schweiz ungebremst. Eine SRF Umfrage bei den kantonalen Waffenbüros zeigt, dass seit 2015 jährlich rund 30'000 Bewilligungen für Waffenerwerbsscheine ausgestellt wurden. 2019, als das Schweizer Stimmvolk eine Verschärfung des Waffengesetzes angenommen hatte, waren es sogar über 40'000. Seither braucht es für den Besitz gewisser halbautomatischer Waffen eine Ausnahmegenehmigung – trotzdem wurden auch 2020 schweizweit wieder über 30'000 Waffenerwerbsscheine ausgestellt.

