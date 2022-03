Legende: Keystone / Archiv

Laut der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (Gsoa) ist es problematisch, dass sich unter den Empfängerstaaten von Schweizer Waffen trotzdem auch kriegsführende Staaten befinden, die eine höchst problematische Menschenrechtssituation aufwiesen. Für die Armeegegner ist die Schweiz wegen der Waffenexporte mitschuldig an schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen, zudem befeuere sie damit blutige Konflikte.



Das Parlament hatte im vergangenen Jahr einen Gegenvorschlag zur mittlerweile zurückgezogenen Volksinitiative «Gegen Waffenexporte in Bürgerkriegsländer (Korrekturinitiative)» verabschiedet. Demnach wird die Ausfuhr von Kriegsmaterial in Länder verboten, die Menschenrechte systematisch und schwerwiegend verletzen.



Die Bewilligungskriterien für Exporte werden neu auf Gesetzesstufe verankert. Dem Bundesrat ist es nicht mehr erlaubt, Exporte von Kriegsmaterial in Eigenregie zu genehmigen.