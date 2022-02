Roger Federer versucht, Robert De Niro von der Schönheit der Schweiz zu überzeugen. Michelle Hunziker flitzt mit Skirennfahrer Giorgio Rocca über die Pisten von Andermatt. Jessica Alba und Zac Efron spielen gleich in einem halben Dutzend hollywoodreifer Kurz-Filme, deren einziger Zweck es ist, Dubai als Ferienziel zu bewerben. Und Schauspieler Chris Hemsworth wirbt als Botschafter für sein Heimatland Australien – mit ironischem Blick auf «Crocodile Dundee».

Tourismusdestinationen rüsten in der Werbung auf – mit aufwändig produzierten Filmen und international bekannten Stars. Nur schöne Landschaften zu präsentieren, scheint nicht mehr zu reichen.

In dem weltweiten Lärm in der Pandemie muss man schauen, dass man Aufmerksamkeit bekommt.

Das Engagement von grossen Namen wie Roger Federer und Robert De Niro sieht Andre Aschwanden, Mediensprecher Schweiz Tourismus, gerade in der coronabedingten Tourismuskrise als sinnvoll: «Landschaft ohne Kopf funktioniert schon, aber in dem weltweiten Lärm in der Pandemie muss man schauen, dass man Aufmerksamkeit bekommt.»

«Stars generieren mehr Aufmerksamkeit»

Rechnen sich die hohen Kosten für Filme und Star-Gagen überhaupt? Ziehen diese Kampagnen tatsächlich auch Gäste an? Den Nutzen direkt zu messen sei schwierig, sagt Andre Aschwanden: «Was wir jedoch wissen, ist, dass die weltweite Aufmerksamkeit vervielfacht wird mit Star-Engagements. Aktivitäten mit Stars generieren bis 50 Prozent mehr Aufmerksamkeit, darum ist das ein tolles Gefäss.»

Und wenn die Prominenten ihre eigenen Kanäle auf den sozialen Medien nutzen und ihre Community begeistern, kann sich der Effekt vervielfachen, erklärt Marketing-Dozentin Adrienne Suvada: «Mit Michelle Hunziker funktioniert es relativ gut. Wenn man auf ihren Instagram-Account geht, sieht man schon, dass Leute ganz gerne ins Hotel Chedi gehen würden. Ob sie es buchen, ist eine andere Sache. Aber die Aufmerksamkeit ihrer Fangruppe hat man dort schon bis zu einem gewissen Grad erreicht.»

Bald Tom Hanks beim Fondue?

Welche prominenten Überraschungen hat die Schweiz noch im Köcher? Roger Federer ist bei Schweiz Tourismus längerfristig verpflichtet. Im Spot mit Robert de Niro wird zudem ein weiterer Star genannt, der darin aber keinen Auftritt hat: Tom Hanks. Ob der Oscargewinner künftig auch für die Schweiz werben wird, verrät Schweiz Tourismus aber nicht.