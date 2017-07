Was ist Kiwix?

Die freie Software Kiwix wurde vom Zürcher Ingenieur Emmanuel Engelhart entwickelt. Sie ermöglicht Zugriff auf Webseiten wie die Wikipedia, ohne online sein zu müssen und ist insbesondere für Schulen in Entwicklungsländern gedacht. Kiwix kommt aber auch an Orten zum Einsatz, wo der Zugang zum Internet zensiert ist, z.B. im Iran oder in Nordkorea.