Menschen nehmen Blei vor allem via Nahrung oder als Staub in der Atemluft auf. Wenn dies immer wieder geschieht, lagert sich das Metall in den Knochen ein und wird dann langsam aber stetig ins Blut abgegeben.

Eine solche chronische Bleivergiftung kann Unfruchtbarkeit, Schäden an den Nieren und Störungen der Blutbildung zur Folge haben. Besonders empfindlich reagieren ungeborene Babys und kleine Kinder: Blei im Blut kann bei ihnen die Entwicklung stören, zu irreparablen Schäden des Gehirns führen, die Intelligenz mindern und die Kinder apathisch werden lassen.

Doch auch für Blei gilt: Die Dosis macht das Gift. Wer pro Liter Blut weniger als einen Zehntel Milligramm Blei in sich trägt, sollte unversehrt bleiben. Besonders genau darauf kontrolliert werden sollten schwangere Frauen und kleine Kinder.