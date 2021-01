Mancherorts schneit es in der Schweiz weiter – dazu kommt der Wind: Die Lawinengefahr steigt, wie Célia Lucas vom Institut für Schnee- und Lawinenforschung in Davos (SLF) erklärt. «Wir haben sehr verbreitet die Gefahrenstufe 4, also grosse Lawinengefahr. Nur in den Voralpen, im Jura, ganz im Süden und ganz im Westen gibt es ein paar Flecken, wo nur erhebliche Gefahr herrscht, aber grösstenteils ist die Situation in der Schweiz heute wirklich gefährlich.» Am meisten geschneit habe es in der Nacht noch gegen Osten, also in der Zentralschweiz und am östlichen Alpennordhang. «Da ist es im Moment wahrscheinlich noch am heikelsten.»

An verschiedenen Orten sind am Donnerstag Lawinen niedergegangen. Lucas rät denn auch von Ausflügen abseits der gesicherten Pisten ab. «Wir erwarten auch heute noch spontane Lawinenaktivität. Es kann auch noch vorkommen, dass eine Lawine bis ins Tal runterkommt. Allgemein hat der Niederschlag aber eher etwas nachgelassen», so die Expertin für Schnee, Lawinen und Prävention. «Langsam aber sicher wird sich die Situation entspannen. Aber heute bleibt es den ganzen Tag durch noch kritisch.»