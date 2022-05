Zurück in der Super League

«Einfach nur geil! Weltklasse! Wir Spieler haben das verdient!», sagte Winterthur-Goalie Raphael Spiegel gleich nach dem Sieg in Kriens, mit dem sich Winterthur nach 37 Jahren zurück in der Super League katapultierte. Nicht nur im Stadion war die Freude ekstatisch: Bis in die frühen Morgenstunden feierten die Fans des FC Winterthur rund um das Winterthurer Stadthaus den Aufstieg.

Unter ihnen auch der Fussballexperte Beni Thurnheer, der den Match zuhause am Live-Ticker verfolgt hatte: «Jetzt, wo das Unmögliche möglich geworden ist, konnte ich nicht anders: Ich musste mich einfach ins Auto setzen und in die Stadt fahren, um zu feiern.» Er werde jetzt sofort sein Saisonabo verlängern, fügt er lächelnd an.

«Das ist ein Riesenerlebnis. Ich freue mich, dass ich das mit meinen 67 Jahren erleben darf», sagt ein anderer Fan. Er sei mit 17 Jahren schon auf der Schützenwiese gewesen. Er werde jetzt einfach den Abend geniessen und fügt etwas fassungslos an: «Es ist ein Fussballwunder.»

Legende: Die Fans und Spieler von Winterthur feiern den Aufstieg in die Super League nach dem Challenge League Meisterschaftsspiel. Keystone

«Es ist fantastisch. Ich dachte, sie sind unaufsteigbar», sagt ein anderer Mann mit einem Grinsen im Gesicht. «Jetzt haben sie es endlich geschafft. Ich hoffe auf eine Riesen-Party.» Und, dass die Mannschaft sich auch noch zeigt. Das tut sie natürlich – und sie wird von ihrer Stadt bejubelt.

Nicht mehr an einen Aufstieg geglaubt haben auch andere Fans. «Mir ist fast das Handy aus der Hand gefallen», sagt ein Mann, der mit einem Kollegen in der Stadt feiert. Umso grösser war die Freude, als der «Traum» in Erfüllung ging: «Wir gehen nicht heim, bevor die ersten Sonnenstrahlen kommen! Hopp Winti!»