Sechs Planeten zieren in diesem Monat den Himmel in einer sogenannten Planetenparade, die blossem Auge sichtbar ist.

Mars, Jupiter, Uranus, Venus, Saturn und Neptun bilden eine Sechser-Parade am Sternenhimmel.

Diese Planetentreffen finden statt, wenn mehrere Planeten gleichzeitig am Nachthimmel auftauchen.

«Sie befinden sich nicht in einer geraden Linie, sondern nahe beieinander auf einer Seite der Sonne», sagt die Planetariumsleiterin am Bishop Museum of Science and Nature in Florida, Hannah Sparkes.

Legende: In den kommenden Nächten könnte sich ein Blick ans Firmament lohnen: Gerade vier Planeten sind auf einen Blick von blossem Auge zu sehen (Archivbild). REUTERS/Callaghan O'Hare

In diesem Monat und zum Teil auch im Februar können Venus, Mars, Jupiter und Saturn von blossem Auge gesehen werden. Uranus und Neptun können mit Ferngläsern beobachtet werden. Mars wird besonders hell leuchten, da er direkt gegenüber der Sonne stehen wird.

Und in der Nacht von Freitag auf Samstag können Himmelsgucker Venus und Saturn besonders nahe beieinander stehen sehen. Um die Planeten zu sehen, sollte der Blick ein paar Stunden nach Sonnenuntergang nach Süden gerichtet werden. Die Planeten werden hell leuchten, und Mars wird wie ein rötlich-oranger Punkt aussehen. Merkur wird sich Ende Februar als siebter Planet in die Parade einreihen.