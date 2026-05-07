Google führt eine neue Funktion ein: Mit «bevorzugte Quellen» lassen sich News-Websites in der Suche priorisieren. Der Dienst ist ab sofort auch in der Schweiz verfügbar – und mit wenigen Klicks eingerichtet.

Wenn Sie regelmässig Nachrichten über Google suchen, haben Sie die Veränderung in der Suche eventuell bemerkt: Die Suchmaschine hat eine neue Funktion namens «Bevorzugte Quellen» eingeführt. Damit können Nutzerinnen und Nutzer festlegen, welche Medien sie bei ihrer Nachrichten-Suche häufiger sehen möchten.

Wer etwa SRF als bevorzugte Quelle auswählt, beeinflusst die Gewichtung der angezeigten Inhalte – und ist damit weniger auf die Auswahl des Algorithmus angewiesen.

Wie füge ich bei Google SRF als bevorzugte Quelle hinzu?

Das geht mit nur zwei Klicks: Über diesen direkten Link gelangen Sie zu den Quelleneinstellungen in Ihrem Google-Konto, wo SRF zur Auswahl bereit steht. Wählen Sie das Kästchen an. Nun ist SRF als Ihre bevorzugte Quelle hinterlegt.

Was passiert, wenn ich bei Google SRF als bevorzugte Quelle auswähle?

Ihre Google-Suche wird hinsichtlich Ihrer Präferenz personalisiert. Ihnen werden häufiger SRF-Inhalte angezeigt, sowohl im Bereich «Schlagzeilen» als auch in einem eigenen Abschnitt «Von deinen Quellen».

Sehe ich dann noch Nachrichten von anderen Quellen?

Sie können so viele bevorzugte Quellen auswählen, wie Sie möchten und Ihre Auswahl jederzeit ändern. Unabhängig davon, wofür Sie sich entscheiden, werden Ihnen weiterhin auch Inhalte von anderen Websites angezeigt, sodass Sie unterschiedliche Perspektiven erhalten.