Beim Aargauer Strassenverkehrsamt in Schafisheim wird bereits heute viel digital gearbeitet. Künftig kommen noch weitere Bereiche hinzu. Die Verkehrsexperten arbeiten zum Beispiel mit einer App und tragen die Daten bei einer Fahrzeugprüfung digital in ein Tablet ein. Damit müssen sie nicht mehr Berge von Papier hin und her schieben, sie haben alle Daten digital. So könne man schneller und effizienter arbeiten, freuen sich die Verantwortlichen. Damit könne man die jährlich steigende Zahl der Autos im Aargau besser bewältigen. Künftig soll auch ein Fahrzeugwechsel online erledigt werden können.