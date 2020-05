Schnellladestation auf dem Rastplatz Suhr: Das Gesuch für den «Bau einer überdachten Schnellladestation» auf dem Rastplatz liegt auf. Es wurde in den letzten Tagen im Amtsblatt des Kantons Aargau veröffentlicht. Bis im Herbst oder Winter werde die Ladestation auf dem Rastplatz Suhr einsatzbereit sein, sagt Thomas Rohrbach, Sprecher des Bundesamts für Strassen gegenüber Radio SRF. Damit ist Suhr einer der ersten aufgerüsteten Rastplätze auf dem Autobahnnetz.

Ladestation für alle: Geplant ist auf dem Rastplatz auf der A1 bei Suhr eine Ladestation mit mehreren Säulen. Vorgegeben vom Bund ist, dass eine Technik gewählt wird, die möglichst viele Elektroautos nutzen können. Auch ein genügend breiter Ladeplatz für Personen im Rollstuhl ist geplant.

Rastplätze sollen zu Raststätten aufholen: Die meisten Raststätten an den Autobahnen – dort, wo es auch Restaurants und Tankstellen gibt – sind bereits mit Schnellladestationen ausgerüstet. Zuständig sind dort die Standortkantone. Nun will der Bund auch bei den kleineren Rastplätzen – dort, wo es meist nur ein WC und eine Picknick-Stelle hat – vorwärts machen.

Elektromobilität fördern: Der Bund plant, in den nächsten zehn Jahren hundert Rastplätze mit einer Schnellladestation auszurüsten. «Wir sind sicher nicht zu spät dran. Es soll auch eine Fördermassnahme sein», erklärt Thomas Rohrbach.

Tanken auf holländisch: Gebaut wird die Schnelladestation in Suhr vom niederländischen Unternehmen Fastned. Dieses ist bereits in mehreren europäischen Ländern mit Strom-Tankstellen präsent. Die Station in Suhr wird die erste von Fastned in der Schweiz sein. Der Bund hat die Aufrüstung der hundert Ratsplätze an insgesamt fünf Anbieter vergeben. Fastned ist die einzige ausländische Firma, welche nun an zwanzig Schweizer Rastplätzen Strom-Tankstellen aufstellen kann.