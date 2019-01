Polizeikommandant Michael Leupold sorgt sich um den Nachwuchs bei der Kantonspolizei. Ab 2019 dauert die Ausbildung ein Jahr länger. Nach der Polizeischule in Hitzkirch müssen Aspirantinnen und Aspiranten zusätzlich ein einjähriges Praktikum absolvieren.

Deshalb fehle dem Korps ab 2020 theoretisch Personal, so Leupold. Die Polizei will mehr Nachwuchs rekrutieren für die nächsten Polizeischulstarts. Die Rekrutierung sei aber relativ schwierig, weil die Anforderungen an Polizeibeamte ständig steigen, so Leupold weiter.