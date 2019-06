Franziska Roth hört per Ende Juli 2019 auf als Regierungsrätin des Kantons Aargau.

Sie sei nicht mehr in der Lage, den Erwartungen der Wählerschaft entsprechen zu können.

Dies schreibt die Vorsteherin des Departements Gesundheit und Soziales (DGS) in einer am Mittwochnachmittag verbreiteten Mitteilung.

Franziska Roth adressiert ihr Rücktrittsschreiben an die Wählerinnen und Wähler, an den Grossen Rat, an die Regierung und die Mitarbeitenden in ihrem Departement: «Wenn ich Ihnen heute meinen Rücktritt per Ende Juli 2019 bekannt gebe, so gibt es einen einzigen Grund, warum mir dies schwer fällt: Ich will das in mich gesetzte Vertrauen nicht enttäuschen. Dieses in mich und in meine Haltung, meine Grundwerte gesetzte Vertrauen war mir Motivation und Verpflichtung zugleich.»

Und weiter schreibt Franziska Roth: «Die Umstände meiner bisherigen Amtszeit haben mich erkennen lassen, dass ich im ganzen System nicht so tätig werden kann, wie ich es mir ursprünglich vorgestellt habe.»

Die Regierungsrätin ist krank geschrieben

Die Regierungsrätin ist bereits nicht mehr im Amt. In einer Mitteilung, die gleich nach dem Brief von Franziska Roth an die Medien ging, schreibt die Aargauer Regierung, die Gesundheitsdirektorin könne ihre Amtsgeschäfte «krankheitshalber» nicht weiterführen.

27. November 2016: Franziska Roth (ganz links) wird im 2. Wahlgang in die Aargauer Regierung gewählt. Der nun komplette Regierungsrat stellt sich auf der Treppe des Regierungsgebäudes zum Gruppenbild. 30. Mai 2018: Franziska Roth lässt sich im Gebäude des Grossen Rates das Elektronische Patientendossier erklären. 23. April 2019: Franziska Roth gibt den Austritt aus der SVP bekannt.

Ab sofort übernimmt ihr Stellvertreter in der Regierung, Stephan Attiger (Direktor des Departements Bau, Verkehr und Umwelt), das DGS. Die Abteilung Militär und Bevölkerungsschutz wird dem Departement Volkswirtschaft und Inneres zugeteilt (Vorsteher Urs Hofmann). Dieses ist neu auch für das Projekt einer kantonalen Grossunterkunft für Asylbewerber zuständig.

Durchleuchtung Gesundheitsdepartement Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Am 13. März 2019 kündigte der Aargauer Regierungsrat an, im Gesundheits- und Sozialdepartement eine unabhängige Organisationsanalyse durchführen zu lassen. Dies geschehe im Einverständnis mit Franziska Roth. Die Regierung teilte am Mittwoch mit, dieser Bericht werde nun «aufgrund der neuen Ausgangslage» nicht fertiggestellt bzw. nicht publiziert. Regierungsrätin Franziska Roth habe einen ersten Entwurf des Berichtes gesehen und sie habe dazu Stellung nehmen können, sagte Landammann Urs Hofmann an der Medienkonferenz vom 19. Juni 2019. Ob dies zum Rücktritt geführt habe, könne er nicht sagen und verwies auf das Schreiben von Franziska Roth.

Dem Aargau steht nun ein heisser Wahlherbst bevor. Die Regierung hat nämlich die Ersatzwahl in den Regierungsrat auf den 20. Oktober angesetzt, also auf den Termin der eidgenössischen Wahlen in den Nationalrat und den Ständerat.

Der Regierungsrat bedauert die Entwicklung, die zum Rücktritt von Franziska Roth geführt habe. Er dankt ihr für den Einsatz zugunsten des Kantons Aargau und seiner Bevölkerung.