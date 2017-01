Kanton sucht Plätze

Die Asylunterkünfte in Zofingen, Baden, Gränichen und Wohlen schliessen per Anfang 2017. Und nicht nur sie, auch Unterkünfte in Laufenburg, Hausen und Unterkulm fallen auf das erste Quartal 2017 weg. Total fehlen dem Kanton bis zu 500 Betten.