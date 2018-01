Anstatt 2040 soll die Autobahn A1 bereits ab dem Jahr 2030 von vier auf sechs Spuren ausgebaut werden. Der Bundesrat will den Ausbau zehn Jahre früher als geplant realisieren. Dies ist im Programm des nächsten Nationalstrassen-Ausbau ersichtlich. Für den Sechsspur-Ausbau wird mit 372 Millionen Franken gerechnet.

Die Aargauer Regierung hatte letzten Sommer vom Bund eine sofortige Planung des Ausbaus der A1 auf sechs Spuren zwischen Aarau Ost und der Verzweigung Birrfeld gefordert. Den Ausbau hatte der Aargau bereits 2014 mit einer Standesinitiative gefordert. Diese wurde jedoch vom Bundesparlament abgelehnt.

Andere Aargauer Projekte müssen warten

Freude beim Kanton Aargau In einer Mitteilung freut sich der Kanton Aargau über den vorgezogenen Sechsspur-Ausbau. Eine Realisierung ab 2030 sei sehr erfreulich. Der Bund erkenne damit die hohe Dringlichkeit des Projekts.

Andere Ausbauprojekte im Aargau werden aber vorerst nicht realisiert. Im Rahmen des Ausbauschrittes 2019 schaffte es kein Teilprojekt in die engere Wahl des Bundesrates.

Der 243 Millionen Franken teure Ausbau der A1 zwischen Wettingen AG und Dietikon ZH steht mit einem Realisierungshorizont 2040 auf der am Mittwoch veröffentlichten Liste des Bundesrates.

Alle anderen A1-Teilstücke in den Kantonen Solothurn und Aargau stehen noch weiter hinten in der Zeitplanung. Es sind dies Kirchberg BE-Luterbach SO, Wiggertal-Oftringen, Oftringen-Aarau West, Aarau West-Aarau Ost sowie Birrfeld-Wettingen inklusive einer vierten Röhre am Baregg.