Die Schweizerische Nationalbank (SNB) kann in einem Jahr (z. B. 2018) viele Milliarden Verlust machen. Und in anderen Jahren hohe Gewinne einfahren. Die Gewinne kommen jeweils in eine Ausschüttungsreserve. Die Kantone haben die Garantie, dass die SNB pro Jahr mindestens eine Milliarde Franken an sie ausschüttet. Wenn in der Ausgleichsreserve mehr als 20 Milliarden Franken sind, kann die SNB auch den doppelten Betrag verteilen. Das ist nun der Fall am Ende des Rechnungsjahres 2018: Trotz des aktuellen Verlustes gibt es noch hohe Reserven und deshalb die doppelte Gewinnausschüttung.