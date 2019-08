Auf den 300-Meter-Schiessanlagen der Gemeinden wird mit militärischen Waffen (Sturmgewehr, Karabiner) geschossen. Der Schütze verwendet so genannte Vollmantelgeschosse. Die Kugel besteht aus einem Kern aus Hartblei. Dieser ist umgeben von einem Mantel aus Eisen. Nach dem Abfeuern der Waffe durchschlägt die Kugel die Zielscheibe und dringt in den dahinterliegenden Kugelfang ein, früher war das ein Erdhang. Das Geschoss konnte intakt bleiben. Es konnte aber auch sein, dass es zersplitterte. Dabei geriet das Blei direkt in den Boden. Bei intakten Kugeln rostete der Eisenmantel mit der Zeit durch und dann kam das Blei in den Boden. Messungen des Bundes zeigen, dass in alten Kugelfängen gleich hinter den Scheiben bis zu 20 Gramm Geschosse pro Kilo Erdreich vorhanden sind. Nicht nur das Blei ist giftig, sondern auch Antimon. Man verwendet dieses Halbmetall, um das Blei zu härten. Bei heutigen Schiessanlagen gelangen keine Geschosse mehr in den Boden.