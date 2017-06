Anstatt shoppen unter dem Stadion, wohnen im Hochhaus gleich nebenan – diese Idee kommt offenbar gut an.

Am Mittwochabend stellte der Stadtrat von Aarau die neuen Pläne für das Gebiet Torfeld Süd der Bevölkerung vor. Diese kann jetzt am Mitwirkungsverfahren teilnehmen. Es ist die Vorstufe zur Änderung der Nutzungsordnung. Diese ist nötig, damit im Torfeld Süd überhaupt Hochhäuser gebaut werden können.

Stadtrat Lukas Pfisterer erläuterte, warum die Bauherrin HRS nicht mehr ein Shopping-Center unter dem Stadion bauen will. Solche Zentren könnten heute nicht mehr rentabel geführt werden. Deshalb würde ein Einkaufszentrum nichts zur Querfinanzierung des Stadions beitragen. Wohnbauten hingegen würden eine gute Rendite abwerfen. Und deshalb seien die Chance für Aarau, ein Stadion zu erhalten, mit den Hochhäusern sehr viel grösser als mit dem ursprünglichen Projekt des Shopping-Centers.

Eine Achse von Hochhäusern

Stadtbaumeister Jan Hlavica zeigte auf, dass Hochhäuser im Torfeld Süd städtebaulich am richtigen Ort seien. Sie würden am Stadteingang einen Akzent setzen. Ausserdem würden sie Bezug nehmen auf weitere geplante Gebäude. So ist vorgesehen, dass es im Gebiet des Torfelds Nord eine Reihe höherer Häuser gibt. Diese sollen sich bis zum Mediapark an der Bahnhofstrasse erstrecken.

Diese Argumente überzeugten die Zuhörerinnen und Zuhörer offenbar zum grössten Teil. Eine Umfrage von Radio SRF zeigt: Am Einkaufszentrum festhalten, wäre wohl die falsche Strategie:

Das Wichtigste in Kürze: