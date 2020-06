In den Kantonsparlamenten gaben die Kosten der FHNW wiederholt zu reden. Kritisiert wurde, dass diese kontinuierlich steigen würden und dass die FHNW zu viele Lehrgänge anbieten würde. In der Botschaft an die Kantonsparlamente zeigen die Regierungen auf, dass die FHNW die Kosten im Griff habe. So seien die durchschnittlichen Ausbildungskosten im Vergleich zu anderen Fachhochschulen über 7 Prozent tiefer.

Und im Jahr 2019 habe die FHNW bei den Ausbildungskosten fast 20 Millionen Franken weniger ausgegeben, als ihr nach der langfristigen Finanzplanung eigentlich zugestanden wären.

An der FHNW studieren total rund 12'500 Personen. Laut ihrer strategischen Planung will die FHNW die Zahl der Studierenden in den Fachrichtungen Technik, Life Science, Architektur/Bau/Geomatik, Wirtschaft, Pädagogik und angewandte Psychologie um 1.5 Prozent steigern. In den Disziplinen Soziale Arbeit, Gestaltung und Kunst sowie Musik sollen die Zahlen stabil bleiben.