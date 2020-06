Der Findling wurde verschoben, weil der Knoten Kreuzplatz und die Schulstrasse in Seengen in den nächsten Monaten umfassend saniert werden. Die Bauarbeiten sind in mehrere Phasen geteilt und dauern insgesamt voraussichtlich bis September 2021. Der Plan: Die Strasse in Seengen wird auf einer Länge von 360 Meter saniert und mit einem lärmarmen Belag versehen. Zudem wird die Kantonstrasse verbreitert und erhält einen 1,5 Meter breiten Velostreifen. Auch der Parkplatz Burgturm und der Vorplatz des alten Schulhauses werden von der Gemeinde Seengen neu gestaltet. Die erste Bauphase startet am 29. Juni mit einer Vollsperrung für rund acht Wochen.