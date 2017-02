Flüchtlingsevent «evex»

zvg/Caritas Aargau

Am 5. November haben sich 250 Flüchtlinge (Status F: vorläufig aufgenommen / Status B: anerkannte Flüchtlinge) in der Schachenhalle getroffen. In 21 (Sprach-)Gruppen wurde diskutiert, 220 Fragebogen wurden von den Teilnehmenden ausgefüllt. Der Event «exchange experience» wurde von Caritas Aargau lanciert.