Bereits Ende Januar hatte sich der 43-jährige SP-Grossrat Marco Hardmeier für die Kandidatur beworben. Der in Aarau lebende Hardmeier arbeitet als Schulleiter einer Primarschule in Wettingen. Im Amtsjahr 2016 war er Präsident des Grossen Rats. Er gehört seit August 2010 dem Parlament an. In den Jahren 2006 bis 2014 war er SP-Kantonalpräsident.