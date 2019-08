Darauf war die Aargauer Politik nicht vorbereitet: Neben National- und Ständerat gibt es am 20. Oktober auch eine neue Regierungsrätin oder einen neuen Regierungsrat zu wählen. Hintergrund ist der Rücktritt von Regierungsrätin Franziska Roth (früher SVP).

Fünf Parteien gehen nun ins Rennen um den freigewordenen Sitz, dazu kommt eine wilde Kandidatur. Es wird davon ausgegangen, dass das neue Mitglied des Regierungsrats das Departement Gesundheit und Soziales übernehmen wird.

Geht der Sitz ins linke Lager zurück?

Die SVP versucht, den Sitz wieder für sich zu beanspruchen. Sie tritt mit Grossrat und Fraktionspräsident Jean-Pierre Gallati an. Auch die FDP erhebt Anspruch auf einen zweiten Sitz im Regierungsrat und geht mit Grossrätin Jeanine Glarner ins Rennen – anders als vor drei Jahren, als die FDP der SVP das Feld überlassen hatte.

SP und Grüne versuchen, den Sitz ins linke Lager zurückzuholen. Seit dem Rücktritt von Regierungsrätin Susanne Hochuli (Grüne) sind die Linken nur noch durch Urs Hofmann (SP) vertreten. Die SP will das mit Nationalrätin Yvonne Feri erreichen, die Grünen mit Grossrat Severin Lüscher.

In der Mitte tritt Wirtschaftsfrau Doris Aebi für die Grünliberalen an. Alle anderen Mitteparteien – CVP, EVP und BDP – haben auf eine eigene Kandidatur verzichtet. Ohne Unterstützung einer etablierten Partei tritt einmal mehr der IV-Rentner Pius Lischer an für die Gruppierung «Neue Bundesverfassung».

Bild 1 / 6 Legende: Jean-Pierre Gallati (53) kommt aus Wohlen. Er arbeitet als Anwalt in Berikon und ist Vewaltungsratspräsident von verschiedenen Firmen. Seit 2015 ist Jean-Pierre Gallati Fraktionschef der SVP im Grossen Rat, dem er seit zehn Jahren angehört. Zudem war er neun Jahre im Wohler Einwohnerrat tätig. SRF Bild 2 / 6 Legende: Yvonne Feri (53) kommt aus Wettingen. Feri ist seit 2011 Nationalrätin, ihre politischen Kernthemen sind Gleichstellung, Gesundheit, soziale Sicherheit, Kinderschutz, Ökologie und Armut. Von 2006 bis 2016 übte sie bereits ein Exekutivamt aus, sie war als Gemeinderätin von Wettingen verantwortlich für das Ressort Soziales und Familie. srf Bild 3 / 6 Legende: Jeanine Glarner (35) kommt aus Wildegg. Sie ist seit 2012 Grossrätin des Kantons Aargau, seit 2018 ist sie ausserdem Gemeinderätin in Möriken-Wildegg. Jeanine Glarner arbeitete nach ihrem Studium an der Universität Zürich im Kommunikationsbereich: zunächst für Swissgrid, seit 2017 beim Schweizerischen Ärzteverband FMH. SRF Bild 4 / 6 Legende: Severin Lüscher (56) wurde in Zofingen geboren und ist im Suhrental aufgewachsen. Seit 20 Jahren arbeitet er als Hausarzt in Schöftland. Daneben sitzt er im Verwaltungsrat der Firma Argomed, welche Hausärzte berät. Seit Ende 2015 politisiert er im Aargauer Kantonsparlaments. SRF Bild 5 / 6 Legende: Doris Aebi (54) aus Schöftland führt mit ihrem Mann eine Firma, welche Verwaltungsräte und Kader sucht. Von 1993 bis 2000 sass sie für die SP im Solothurner Kantonsparlament und war Mitglied der Finanzkommission. Für die SP kandidierte Doris Aebi 1997 um einen Sitz in der Solothurner Regierung. srf Bild 6 / 6 Legende: Der IV-Rentner und gelernte Autolackierer Pius Lischer aus Oberrüti tritt als Vertreter der Gruppierung «Neue Bundesverfassung» an. Er kandidiert seit Jahren für verschiedene Ämter, vom Gemeinderat über den Regierungsrat bis zum Bundesrat, allerdings bisher immer ohne Erfolg. SRF

«Gesucht: Eine Frau, die es besser kann»

Nach dem Hin und Her um die zurückgetretene Franziska Roth wird der Wahlkampf von zwei Fragen dominiert: Wird eine Frau gewählt, oder ist die Aargauer Regierung in Zukunft ein reines Männergremium? Und welche Kompetenzen – für das mit hoher Wahrscheinlichkeit zu übernehmende Sozial- und Gesundheitsdepartement – bringen die Kandidatinnen und Kandidaten mit? Die Zeitung «Blick» titelte denn auch: «Gesucht: Eine Frau, die es besser kann».

Mit Yvonne Feri (SP), Jeanine Glarner (FDP) und Doris Aebi (GLP) treten drei Frauen an. Auch Kompetenzen spezifisch für das Sozial- und Gesundheitsdepartement sind vorhanden: Während Jean-Pierre Gallati und Arzt Severin Lüscher in der grössrätlichen Kommission «Gesundheit und Sozialwesen» sitzen, stand Yvonne Feri als Gemeinderätin dem Ressort «Soziales und Familie» vor.

Entscheidung im zweiten Wahlgang

Gute Chancen im ersten Wahlgang haben Kandidatinnen und Kandidaten aus Parteien mit einem grossen Wähleranteil. Das sind allen voran Jean-Pierre Gallati (SVP) und Yvonne Feri (SP), aber auch Jeanine Glarner (FDP).

Da sechs Kandidatinnen und Kandidaten antreten, dürfte die Entscheidung erst im zweiten Wahlgang fallen. Dann ist klar, auf was die Wählerinnen und Wähler Wert legen: auf das Parteibüchlein, die Kompetenzen, das Geschlecht oder aktuelle Fragen wie die Klimadebatte.

In einem zweiten Wahlgang wird es dann vor allem darauf ankommen, ob sich die Stimmen innerhalb eines politischen Lagers auf mehrere Kandidatinnen beziehungsweise Kandidaten verteilen, oder ob sich die Parteien auf eine Kandidatur einigen können. Zudem ist offen, ob es Doris Aebi (GLP) gelingt, die Stimmen der Mitte auf sich zu vereinigen.