Die Aargauer Grünen nominieren Severin Lüscher als Kandidaten für die Regierungsratswahl.

Lüscher sitzt seit 3,5 Jahren im Aargauer Kantonsparlament und ist Hausarzt in Schöftland.

Bei der Mitgliederversammlung der Grünen gab vor allem sein Geschlecht zu reden.

Vor zwei Wochen hat Regierungsrätin Franziska Roth (ehemals SVP) ihren Rücktritt angekündigt. Am Donnerstagabend haben die Grünen nun bereits entschieden, wer um ihren Sitz kämpfen soll. Die Delegierten der Partei schicken Severin Lüscher ins Rennen.

Seine Nomination war umstritten. Es ging dabei weniger um Lüscher als Person oder um die Qualifikation, als vielmehr um sein Geschlecht. So kritisierten einige Anwesende, dass es sich die Partei nicht leisten könne einen Mann zu nominieren. Denn würde er gewählt, dann wäre die Aargauer Regierung ein reines Männergremium.

«Geburtsfehler Mann»

Dass dieses Thema zu reden geben wird, war Lüscher von Anfang an klar. So meinte er, dass er den «Geburtsfehler Mann» habe. Dies lasse sich jedoch nicht ändern.

Eine deutliche Mehrheit störte sich denn auch nicht am Geschlecht. So sei Severin Lüscher nun mal der beste Kandidat für das Amt als Gesundheitsdirektor. Zudem könne es ja nicht immer an den Grünen liegen, Frauen für Ämter vorzuschlagen.

Zur Person Legende: SRF Severin Lüscher wurde in Zofingen geboren und ist im Suhrental aufgewachsen. In Bern studierte er Medizin und arbeitet inzwischen seit 20 Jahren als Hausarzt in Schöftland. Daneben sitzt er im Verwaltungsrat der Firma Argomed, welche Hausärzte berät. Politisch ist er noch ein relativer Neuling. Seit Ende 2015 politisiert er im Aargauer Kantonsparlaments. Lüscher ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder.

Die Ersatzwahl für den frei werdenden Sitz von Franziska Roth findet gleichzeitig wie die National- und Ständeratswahlen am 20. Oktober 2019 statt. Severin Lüscher ist der erste offiziell nominierte Kandidat, die meisten anderen Aargauer Parteien entscheiden erst im August ob und wem sie antreten.