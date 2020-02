Olivia Forrer ist ab dem 1. April Wallfahrts-Assistentin im Kloster Mariastein. Sie ist in Allschwil aufgewachsen und hat zuerst Chemie studiert. 2005 hat sie dann auch noch ein Theologie-Studium abgeschlossen. Die 52-Jährige arbeitete als Leiterin der Fachstelle Religion am Campus Brugg-Windisch. Zuletzt war sie Spitalseelsorgerin am St. Claraspital in Basel.