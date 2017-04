30 Jahre Kabarett-Tage Leiter Claude Schoch: «Olten soll mehr Kabarett-Hauptstadt sein»

Freitag, 28. April 2017, 17:08 Uhr

Die Oltner Kabarett-Tage sind unterdessen Kult, nicht nur in der Kabarett-Szene, nicht nur in Olten selbst, sondern auch darüber hinaus. Was ist das Rezept des Kabarett-Festivals und gibt es noch Baustellen, die Gesamtleiter Claude Schoch nach all den Jahren anpacken will? Ein Gespräch zum Jubiläum.

