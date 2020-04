Im Aargau gibt es schriftliche Prüfungen, in Solothurn wohl nicht

Der Kanton Solothurn sistiert die Maturitätsprüfungen und Fachmittelschulabschlüsse.

Bildungsdirektor Remo Ankli möchte auf diese Abschlussprüfungen verzichten, wenn dies der Bund zulässt.

Der Aargauer Bildungsdirektor hingegen lässt die schriftlichen Prüfungen an den Kantis durchführen.

Die mündlichen Prüfungen im Aargau finden aber nicht statt.

An den Fachmittelschulen des Aargaus soll es mündliche Prüfungen in jenen Fächern geben, die nur mündlich abgefragt werden.

Die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) will, dass der Bundesrat eine Notverordnung erlässt. Sie soll erlauben, dass Kantone, die von der Corona-Pandemie besonders betroffen sind, auf die Maturitätsprüfungen verzichten können. Mit diesem Entscheid könne Qualität und Gleichwertigkeit gewährleistet werden, hiess es. Statt Prüfungen solle es Erfahrungsnoten geben.

Der Solothurner Bildungsdirektor Remo Ankli würde einen Wegfall der Abschlussprüfungen begrüssen. Wenn der Bundesrat den EDK-Beschluss gutheisse und damit den Kantonen die Wahl lasse, werde der Kanton Solothurn ganz auf Abschlussprüfungen verzichten.

Der Beschluss zur Sistierung der Prüfungen erfolgte koordiniert mit den Kantonen Basel-Landschaft und Basel-Stadt. In diesen Kantonen würden bereits Anfang Mai die schriftlichen Prüfungen beginnen.

Aargau prüft schriftlich

Anders sieht das der Aargauer Bildungsdirektor Alex Hürzeler. In einer Mitteilung vom Freitagnachmittag heisst es, der Kanton lege «grössten Wert auf die Qualität und die Gleichwertigkeit der Abschlusszeugnisse». Maturitäts- und Abschlussprüfungen hätten dabei einen besonderen Stellenwert. Sie würden sicherstellen, dass wichtige Teile des Curriculums noch einmal studiert würden. «Deshalb werden im Kanton Aargau die schriftlichen Prüfungen wie geplant stattfinden», heisst es in der Mitteilung.

Keine mündlichen Prüfungen gibt es aber an den Mittelschulen des Aargaus und an der Aargauischen Maturitätsschule für Erwachsene. Wieder ein anderer Fall sind die Fachmittelschulen. Dort gibt es Fächer, die nur mündlich geprüft werden und diese Prüfungen sollen stattfinden, so der Bildungsdirektor. Allerdings unter dem Vorbehalt, dass der Bundesrat den Antrag der Erziehungsdirektoren gutheisst, sodass die Kantone die Maturaprüfungen ganz oder teilweise ausfallen lassen können.