Eine schriftliche aber keine mündliche Abschlussprüfung müssen die Abschlussklassen an den Aargauer Kantonsschulen ablegen. Daniel Franz, Rektor der Kanti Baden und Präsident der kantonalen Rektorenkonferenz erklärt, wie es nach der langen Pause weiter geht.

SRF: Rund 1200 junge Menschen beginnen im Aargau diese Woche mit den schriftlichen Kanti-Prüfungen – direkt aus dem Fernunterricht. Sind diese Maturandinnen und Maturanden genug vorbereitet für die Prüfungen?

Ja, das sind sie auf jeden Fall. In anderen Jahrgängen konnte im Präsenzunterricht das Eine oder Andere konkreter fragen oder üben. Auf der anderen Seite hat der aktuelle Jahrgang aber ein wenig mehr Freiraum beim Üben – wenn er sich gut organisiert hat. Andere Jahrgänge hatten bis zur «Uselütete» (letzter Schultag vor Abschlussprüfungen) immer Unterricht. Ich denke deshalb, das hebt sich auf. Zudem ist die Maturprüfung ja nicht über den Stoff der letzten sechs Wochen. Das dreht sich um den Stoff, die Inhalte, die Kompetenzen, welche man in den letzten zwei, drei Jahren erworben hat.

Ich habe von Jugendlichen gehört, dass der Fernunterricht sehr unterschiedlich gewesen sei. Die einen Klassen hätten in einem bestimmten Fach sehr viel gemacht. Andere Lehrpersonen beschränkten sich auf das Minimum. Keine idealen Voraussetzungen für eine schriftliche Matura.

Ich habe das teilweise auch gehört. Mein Eindruck ist, dass es unterschiedliche Vorstellungen davon gibt, was Fernunterricht ist. Es ist möglicherweise so, dass nicht alle jede Woche bildschirmgestützten Unterricht hatten. Ich weiss aber von Fällen, in denen die Schülerinnen und Schüler in Selbstlern-Modulen arbeiten mussten und dass sie am Bildschirm Fragen stellen konnten. Alles in allem ist es gerade für die 4. Klassen ein Erfahrungsfeld, das zumutbar ist – auch wenn es ein paar Unterschiede gegeben hat. Letztlich ist der grosse Wert, den die Maturandinnen und Maturanden mitnehmen können, dass sie sich in kurzer Zeit beim Lernen gut und selbst organisieren. Um innerhalb einer Woche verschiedene Fächer präsent haben und gute Leistungen abrufen können. Selbständiges Lernen gibt es auch an den Unis.

Das Gespräch führte Stefan Ulrich.