Auf der Website , Link öffnet in einem neuen Fensterdes Verbandes der Aargauer Privatschulen finden sich 22 Schulen. Diese unterrichten insgesamt rund 800 Kinder. Dieses Jahr würden die Neueintritte zurückgehen, heisst es beim Verband. Eltern suchten Privatschulen, wenn ihr Kind in der öffentlichen Schule die geforderte Leistung nicht zu erbringen vermöge oder wenn es gemobbt werde. Von März bis Mai waren die Schulen aber geschlossen, die Kinder blieben zu Hause. Noten gab es nicht, und darum auch keine Probleme mit dem Notenschnitt. Auch Mobbing war kein Problem mehr. Genau in dieser Zeit rekrutieren die Privatschulen aber jeweils ihre Kundschaft, was jetzt zu einem Rückgang der Nachfrage führe.

Am Montag hätte in Lenzburg die neue Privatschule Kairos eröffnen sollen. Der Start wurde aber um ein Jahr verschoben. Die Initianten sagen, sie hätten während des Lockdowns keine Werbung machen können für ihr Angebot. Die Eltern hätten zudem andere Probleme gehabt, als für ihr Kind in eine Privatschule zu suchen.