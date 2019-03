Baden: Seit Anfang 2019 erscheinen die amtlichen Publikationen nicht mehr im «Badener Tagblatt» (BT), sondern nur noch auf dem Internet. Einerseits spare man Geld, heisst es vom Stadtrat. Andererseits wolle man allen Einwohnerinnen und Einwohnern einen guten Zugang bieten zu den Publikationen und nicht nur jenen mit einem Zeitungsabonnement. Man registriere nämlich, dass immer weniger Haushalte das BT abonniert hätten, es seien inzwischen weniger als 30 Prozent. In gedruckter Form kann man die amtlichen Publikationen in Baden abholen auf dem Stadtbüro. Abonnieren kann man sie elektronisch per RSS-Feed. Die Stadt arbeitet auch an einem Tool für einen Newsletter.

Aarau: Die Stadt bietet alle amtlichen Publikationen auf dem Internet an. Sie hat aber auch noch eine Zeitung als amtliches Publikationsorgan. Es ist der «Landanzeiger». Dieser wird von der Post jeweils am Donnerstag in alle Briefkästen der Stadt verteilt. Für die Einwohnerinnen und Einwohner ist dieser Service gratis.