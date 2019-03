Schon 22-mal hat Roberto Zanetti kandidiert, u. a. als Kantonsrat, Nationalrat und Ständrat. Die Bewerbung für die Legislatur 2020 bis 2023 für den Ständerat ist seine 23. Kandidatur. Zanetti wurde 1954 in Solothurn geboren. Heute wohnt er in Gerlafingen. Er machte die Matura, nahm zwei Anläufe an der Uni, brach aber zweimal ab. Zanetti begann seine politische Karriere 1976 als Gemeinderat in Gerlafingen. Von 1990 bis 2000 war er Gemeindepräsident. Seine weitere politische Karriere war nicht gradlinig. 1993 kam der Sozialdemokrat in den Kantonsrat, 1999 in den Nationalrat, von 2003 bis 2005 war er Regierungsrat. Wegen einer Affäre um die Stiftung Pro Facile wurde er abgewählt. Später wurde seine Unschuld amtlich bestätigt. Nachdem er abgewählt worden war, verschwand er vom politischen Parkett, legte dann aber ein Comback hin. 2009 kehrte Roberto Zanetti in den Kantonsrat zurück. Im gleichen Jahr wurde er in den Ständerat gewählt, wo er seit 2010 den Kanton Solothurn vertritt.