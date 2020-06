Der sogenannte Grundbedarf von 986 Franken für eine alleinstehende Person hätte im Vorstoss aus dem Landrat pauschal um 30 Prozent gekürzt werden sollen. In der Version der Regierung ist das nicht so. Dort sollen alle Sozialhilfebezügerinnen und -bezüger in eine von fünf Gruppen eingeteilt werden. Der Grundbedarf ist dabei bei jeder Gruppe verschieden hoch, respektive tief. Zu welcher Gruppe jemand gehört hat mit Alter, Lebenssituation und eigenem Einsatz zu tun.