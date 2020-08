An einer Medienorientierung am Freitagnachmittag informierten die Behörden über die aktuelle Lage in Basel-Stadt. Der Kampf gegen das Corona-Virus sei noch lange nicht ausgestanden, sagte Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger (CVP). Er zeigte sich «beunruhigt» über die Entwicklung der Infektionszahlen in Basel-Stadt. Im Schnitt hatten sich im Verlauf der letzten Woche jeweils sieben Personen mit dem Virus angesteckt.

Fallzahlen sind beunruhigend hoch

Im Vergleich zur Bevölkerungszahl sei dies viel. Würde man die Ansteckungszahlen nämlich hochrechnen auf die ganze Schweiz, dann entspreche dies 280 Ansteckungen pro Tag. «Wir müssen jetzt Massnahmen ergreifen, um menschliche Opfer und wirtschaftliche Schäden durch eine zweite Welle zu minimieren», sagte Engelberger.

Er sprach von einer «labilen Phase», gleichzeitig seien bei der Bevölkerung Ermüdungserscheinungen festzustellen. Es sei schwierig zu vermitteln, dass die Rückkehr zur Normalität noch ziemlich weit entfernt sei. Er rechne aber ab dem ersten Quartal 2021 mit der Zulassung erster Impfstoffe gegen die Covid-19-Erkrankung.