Die Gesuche für Kurzarbeit sind in den beiden Basel massiv angestiegen. In Baselland liegen bereits 700 Gesuche auf dem Tisch, Tendenz stark steigend. In Basel-Stadt sind 1'100 Gesuche eingegangen und betroffen rund 10'000 Angestellte. In der Stadt sind rund 100 Gesuche bereits bewilligt worden.