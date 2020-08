«Hinter den Kulissen läuft die Planung normal weiter. Wir sind voll dran», sagt der Geschäftsführer des ESAF 2022, Matthias Hubeli am Freitagmorgen an einem Medientermin zwei Jahre vor der geplanten Eröffnung des Grossanlasses. Als gäbe es kein Corona informierten die Verantwortlichen über Parkplätze, Shuttle-Bus-Konzept, Standort des sogenannten Gabentempels und den Festsponsor.

Einzig die traditionelle Muni-Taufe musste auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Diese war im laufenden Jahr geplant, werde aber noch rechtzeitig vor dem Fest nachgeholt.

«Wir denken positiv und freuen uns auf 2022», sagt Hubeli zuversichtlich. Am Ende gäben die Behörden vor, ob und welche Schutzkonzepte vorgesehen sind und die Organisatoren dann umsetzen müssten.

Legende: Das Festgelände bei Pratteln. zvg

Präsentiert wurde am Freitag zudem das Festplakat. Dieses habe in der Schwingerszene eine grosse Bedeutung und werde die Athleten als Motivationsfaktor durch ihre Trainingsstunden im Schwingkeller begleiten.

Legende: Ganz traditionell: Das Festplakat des ESAF 2022 im Baselbiet zvg

Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest 2022 wird am 27./28. August in Pratteln und damit erstmals in seiner Geschichte im Kanton Basel-Landschaft ausgetragen. Erwartet werden rund 400'000 Zuschauerinnen und Zuschauer.