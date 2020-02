Sturm «Burglind» fegte Anfang Januar 2018 über die Schweiz. Es war der stärkste Sturm seit Lothar (1999). Der Sturm «Burglind» brach in der Schweiz mehrere Windrekorde. Schadenssumme an Gebäuden damals in der ganzen Schweiz: rund 600 Millionen Franken.