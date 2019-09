Eine Analyse der beiden Basel zeigt: In den Spitälern der beiden Kantone werden pro Jahr statistisch betrachtet rund 8'000 Eingriffe zu viel durchgeführt. Es handelt sich dabei um Eingriffe zum Beispiel in den Bereichen Kardiologie, HNO oder Augenheilkunde. Diese hohe Zahl an eigentlich überflüssigen Eingriffen erklären die beiden Gesundheitsdirektoren Thomas Weber (SVP, BL) und Lukas Engelberger (CVP, BS) mit der Überversorgung in der Region, durch welche die Prämien- und Steuerzahlenden in den beiden Basel massiv belastet werden. Im Interview mit dem Regionaljournal meint Lukas Engelberger zu den vielen überflüssigen Eingriffen: «Das macht schon nachdenklich.»

Senkung überflüssiger Eingriffe

Die beiden Kantone wollen nun über gleichlautende Spitallisten die Anzahl der überflüssigen Eingriffe um 4'000 reduzieren. Gelingt diese Reduktion, hat das eine bremsende Wirkung auf die Krankenkassenprämien in den beiden Basel um 40 Millionen Franken oder 0,7 Prämienprozente. Grundlage für diese staatliche Steuerung des Angebots ist ein Staatsvertrag, dem die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger diesen Februar in den beiden Basel zugestimmt hatten. Am gleichen Tag hatte die Stimmbevölkerung des Kantons Basel-Stadt der Fusion der öffentlichen Spitäler eine Absage erteilt.

Bewerbungsprozess

Bis zur Einführung der gemeinsamen Spitalliste dauert es aber noch. Als erstes können sich ab heute bis Ende Oktober alle Spitäler, welche in den beiden Kantonen stationäre Leistungen erbringen möchten, für die Spitallisten bewerben. Das Inkrafttreten der Spitallisten ist per 1. Januar 2021 vorgesehen.