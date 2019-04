In Startposition stehen die Grüne Maya Graf, der SP-Mann Eric Nussbaumer und die Freisinnige Daniela Schneeberger.

Wer will seinen Sitz im Stöckli ?

Bereits nominiert ist die Grüne Maya Graf. Obwohl mit ihr schon jemand aus dem links-grünen Lager antritt, will SP-Nationalrat Eric Nussbaumer nicht zurückstehen. Die SP sei die stärkste Partei im Kanton. Er nehme die Kandidatur von Maya Graf allerdings ernst. Ebenfalls in den Startlöchern steht die Freisinnige Nationalrätin Daniela Schneeberger. Sie will nach 12 Jahren den bürgerlichen Sitz zurückholen. Sie rechnet sich trotz des Abschwungs der bürgerlichen Lagers bei den Landratswahlen gute Chancen aus, da sie auch für Linke wählbar sei.