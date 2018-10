Der bisherige Leiter der BaZ-Sportredaktion Marcel Rohr wird neuer Chefredaktor der «Basler Zeitung».

Der 51-jährige wird Nachfolger von Markus Somm, der Ende Jahr wie bereits früher angekündigt den Chefposten verlässt.

Der ebenfalls im Vorfeld als Nachfolger gehandelte Kultur-Ressortleiter Raphael Suter verlässt die BaZ.

Im Interview mit dem «Regionaljournal Basel» von Radio SRF macht Rohr deutlich, dass die Basler Zeitung vor einem Kurswechsel steht: «Bei mir soll es wieder mehr um Journalismus gehen und weniger um Politik. Mir sind Ideologien von links oder rechts fremd», sagt Rohr.

Mit einem neuen Stil wolle er auch Leserinnen und Leser zurückgewinnen, welche die BaZ unter Somm verloren hat. Ob es dafür auch grössere personelle Veränderungen in der Redaktion geben wird, sei noch offen. Was indes bereits feststeht ist, dass Kultur-Chef Raphael Suter die Zeitung verlässt. Suter wurde neben Rohr ebenfalls als möglicher Nachfolger von Somm gehandelt.

Suter habe unabhängig von der Ernennung der neuen Chefredaktion entschieden, nach fast dreissig Jahren Print- und Radiojournalismus eine Heruasforderung ausserhalb der Branche wahrzunehmen, heisst es in einer Mitteilung von Tamedia. Wer die Ressortleitung Kultur der BaZ übernimmt, sei noch offen.

Die Wettbewerbskommission hatte Tamedia vor drei Wochen grünes Licht gegeben für die Übernahme der BaZ, die künftig den Mantelteil von Tamedia übernimmt. Vor zwei Tagen hatte Tamedia angekündigt, dass Synergieffekte in Basel 16 Vollzeitstellen kosten werden in Verlag, Corporate Services und Redaktionsservices, aber nicht der Redaktion.

Tamedia-Verleger Pietro Supino liess sich in der Mitteilung mit der Aussage zitieren, er freue sich über die gefundene interne Lösung. Rohr werde die Leitung spätestens per Jahresbeginn übernehmen. Man prüfe nun gemeinsam «Möglichkeiten, um den Standort Basel zu stärken».