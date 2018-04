Tamedia übernimmt von der Zeitungshaus AG die «Basler Zeitung».

Im Gegenzug verkauft das Zürcher Verlagshaus seine Beteiligungen am «Tagblatt der Stadt Zürich» sowie an weiteren Gratiszeitungen.

Die Wettbewerbskommission muss dem Deal noch zustimmen, wie Tamedia mitteilt.

Der derzeitige Chefredaktor der Basler Zeitung, Markus Somm, soll die Zeitung auch nach der Übernahme während weiterer sechs Monate leiten. Danach wird er nach einem Sabbatical als Autor für Tamedia arbeiten.

Die Zeitungshaus AG übernimmt im Gegenzug die Beteiligung von 65 Prozent an der Tagblatt der Stadt Zürich AG von Tamedia. Das bestehende Redaktionsteam wird übernommen.

Besonders der Verkauf des Tagblatts fällt sehr schwer, aber diese Chance mussten wir nutzen.

«Die Basler Zeitung ist stark in der Nordwestschweiz verwurzelt und passt perfekt zu den Tageszeitungen in Bern und Zürich», lässt sich Tamedia-Verwaltungsratspräsident Pietro Supino zitieren. Diese Chance habe Tamedia nutzen müssen, auch wenn der Verkauf insbesondere des «Tagblatts der Stadt Zürich» sehr schwer falle.

Neben dem «Tagblatt der Stadt Zürich» gehen auch die Gratiszeitungen Furttaler und Rümlanger sowie in der Romandie die Beteiligungen an GHI und Lausanne Cités an die Zeitungshaus AG.