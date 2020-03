Im Mai 2018 kam es nach dem Match gegen Luzern zu wüsten Schlägereien zwischen FCB-Fans und Zürcher Hooligans. Letztere waren extra aus Zürich angereist, um auf die feiernden FCB-Fans loszugehen. Die Schlägereien trugen sich im Lehenmattquartier zu.

3 Jahre unbedingt für Haupttäter

Das Gericht verurteilte einen Mann zu drei Jahren Haft unbedingt. Nicht nur sei er extra nach Basel angereist, um eine Schlägerei anzuzetteln. Er sei auch besonders brutal vorgegangen. So habe er seine Opfer auch noch in den Kopf getreten, wenn diese schon am Boden lagen.

Zwei weitere Täter wurden zu sechsmonatigen, unbedingten Strafen verurteilt. Die übrigen Angeklagten erhielten bedingte Strafen.