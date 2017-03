Eine weitere Kandidatin: Nebst Evi Allemann und Nicola von Greyerz bringt sich auch die Grossrätin aus Spiez in Stellung.

Ursula Zybach ist seit 29 Jahren in der SP. Die Grossrätin und Gemeinderätin aus Spiez will nun das Amt von Regierungsrätin Barbara Egger übernehmen und für die Wahlen vom März 2018 kandidieren. Das teilte die SP Spiez am Dienstagmorgen mit.

Ingenieurin und Präsidentin

Seit 2010 amtet Ursula Zybach als Vizepräsidentin der SP Kanton Bern. In diesem Amt habe sie ein «fundiertes Wissen über die aktuellen politischen Themen und die politischen Knacknüsse im Kanton Bern gewonnen», steht in der Mitteilung der Partei. Die Ingenieurin ist Präsidentin der Gesundheitsorganisation Public Health Schweiz.

Somit interessieren sich nun schon drei Frauen der SP für das Amt von Barbara Egger. Die Partei entscheidet im August, wer bei den Wahlen antreten soll.