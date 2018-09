Am 19. November 1946 prallte ein Flugzeug der US Air Force auf den Gauligletscher. Die Dakota C-3 war unterwegs von München nach Marseille, als sie in den Alpen von den Radarschirmen verschwand. Erst nach drei Tagen wurde das abgestürzte Flugzeug im Haslital im Berner Oberland geortet.

Rettungskolonnen starteten am 23. November frühmorgens vom Rosenlaui bei Meiringen die Rettungsaktion. Nach 13 Stunden erreichten sie das Flugzeug. Alle Passagiere hatten den Absturz überlebt und werden am 24. November von zwei Schweizer Militärpiloten mit Flugzeugen des Typs «Fieseler Storch» ins Tal geflogen. Die Bergungsaktion gilt als Geburtsstunde der fliegerischen Bergrettung.