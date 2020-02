In Bern arbeitet die Vermittlungsplattform Uber nur mit professionellen Fahrerinnen und Fahrern zusammen, die eine Bewilligung als Taxihalter haben. So kommt das Unternehmen den gesetzlichen Vorgaben in Bern nach.

«Ich gehe davon aus, dass Uber die Bestimmungen des Berner Taxireglements einhält», sagt der zuständige Gemeinderat Reto Nause. «Das kann und wird man auch kontrollieren.»