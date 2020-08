Hanspeter Latour wurde am 4. Juni 1947 in Thun geboren. In den 1960er- und 1970er-Jahren war er Torhüter bei Thun, aber auch bei Kantonsrivale YB. Zwei Mal stand er bei den Berner Oberländern als Trainer an der Seitenlinie. Er führte den Verein auch von der damaligen Nationalliga B in die Nationalliga A. Latour legte zudem den Grundstein dafür, dass der FC Thun 2005 den Einzug in die UEFA Champions League schaffte.

Statt um Fussball kümmert sich die Trainerlegende heute lieber um Fauna und Flora. Er lebt im Eriz, im Berner Oberland.