Der Kanton will den Einsatz von Pflanzenschutzmittel um die Hälfte reduzieren. Ein Aktionsplan solls richten.

Öffentlichkeitsarbeit und Beratung sollen verstärkt werden. Zudem will der Kanton gezielte Kontrollen vornehmen. So soll unter anderem überprüft werden, ob entlang der Oberflächengewässer Pflanzenschutzmittel eingesetzt wurden oder nicht, wie aus einer Mitteilung vom Montag hervorgeht.

Ein Aktionsplan war vom Bundesrat im September 2017 verabschiedet worden. Im gleichen Jahr stellte der Kanton Wallis eine Arbeitsgruppe zum Thema der Mikroverunreinigungen zusammen.

Legende: Die Bauern sollen vermehrt auf biologische Mittel setzen – wie hier bei Siders, wo eine biologische Lösung gegen Pilzbefall gespritzt wird. Keystone

Die Dienststelle für Landwirtschaft möchte nun den nationalen Aktionsplan als Ergänzung zu bereits eingeführten Massnahmen in der Walliser Landwirtschaft umsetzen. «Wir wollen weniger Rückstände in Lebensmitteln und Gewässern», so Staatsrat Christophe Darbellay.

Eine finanzielle Unterstützung ist vorgesehen. Das Projekt zur Verbesserung der Wasserqualität des Nebenflusses Lienne sieht beispielsweise eine Million Franken über sechs Jahre für die Umsetzung von effizienten Schutzmassnahmen durch die Produzenten vor.