PCBs sind chlorierte organische Verbindungen, die in der Umwelt kaum abgebaut werden. Es gibt 209 verschiedene Kombinationen, davon 12 hochgiftige dioxinähnliche Verbindungen. Bei der Verbrennung von PCB entstehen Dioxine. PCB kann in der Luft, in Gewässern, im Boden, in Tier und Mensch nachgewiesen werden. Die Industriechemikalie wurde 2004 mit der Stockholm Konvention weltweit verboten. Die WHO stufte PCB 2013 als krebserregend ein. (siehe dazu das Gespräch mit Nancy Hopf, Link öffnet in einem neuen Fenster, Link öffnet in einem neuen Fenster im «Beobachter»).

Im Bach Spöl reichert sich das PCB unter anderem in den Fischen an. Es gilt deshalb ein Fischereiverbot.